«Це несправедливо»: Фроч відреагував на можливе проведення бою Джошуа — Ф’юрі у США

15 серпня, 19:12
Ентоні Джошуа (Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Ентоні Джошуа (Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Колишній чемпіон Карл Фроч висловився щодо можливого проведення у США поєдинку між британськими ексчемпіонами світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Тайсоном Фʼюрі (36-2-1, 25 КО).

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«Раніше ми говорили про те, що бій, можливо, відбудеться у США. Я сказав, що це жахливо для британських уболівальників, це несправедливо.

Це суто британське протистояння і, можливо, найбільший бій в історії британського боксу. Це великий поєдинок, і він має відбутися на британській землі", — цитує Фроча Boxing News Online.

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Нагадуємо, що Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.

Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися у четвертому кварталі 2026 року.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх підтвердив дату та місце бою. За його словами, британська битва може відбутися 20 листопада 2026 року в «Медісон-сквер-гарден» у Нью-Йорку.

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Раніше Едді Хірн, промоутер британського супертяжа Ентоні Джошуа, розповів, що може скасувати поєдинок проти Тайсона Ф’юрі, якщо бій проведуть у США, а не у Великій Британії.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Бокс Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Карл Фроч

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