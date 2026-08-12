Туркі розкрив, де та коли відбудеться бій Ф’юрі проти Джошуа

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх підтвердив дату та місце бою Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) проти Тайсона Ф’юрі (36-2-1, 25 КО).

Як інформує Boxing Insider Promotions, британська битва може відбутися 20 листопада 2026 року в американському комплексі «Медісон-сквер-гарден» у Нью-Йорку.

Нагадаємо, наприкінці липня Джошуа та Ф’юрі провели підготовчі поєдинки перед очним протистоянням. Джошуа в другому раунді нокаутував албанця Крістіана Пренгу, а Ф’юрі переміг технічним нокаутом поляка Маріуша Ваха.

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Повідомлялось, що Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.

Раніше албанський боксер надважкої ваги Крістіан Пренга (20−2, 20 КО) оцінив силу ударів колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (30−4, 27 КО).

Також Пренга розповів про свій бій проти британця Ентоні Джошуа, у якому він програв нокаутом після того, як двічі відправив суперника в нокдаун.

Крім того, директор команди колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика Сергій Лапін відреагував на критику щодо їхньої співпраці з ексчемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Повідомлялось, що боксер і відеоблогер Джейк Пол також розповів про свої спогади щодо поєдинку проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа.