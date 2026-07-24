Майже 5 кг переваги: Пренга виявився важчим за Джошуа перед битвою на ринзі — відео

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та албанський супертяж Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) пройшли офіційну процедуру зважування перед очним поєдинком.

За підсумками зважування Пренга виявився важчим за британця майже на 5 кг. Вага боксерів склала:

Ентоні Джошуа — 113,85 кг;

Крістіан Пренга — 118,57 кг.

Бій між Джошуа та Пренгою відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

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Джошуа підходить до бою з професійним рекордом 29 перемог (26 нокаутом) та чотири поразки. На рахунку Пренги 20 перемог і одна поразка, при цьому всі свої перемоги албанець здобув достроково.

Свій останній бій Джошуа провів у грудні 2025 року, коли переміг Джейка Пола нокаутом у шостому раунді. Після цього британець взяв паузу через ДТП у Нігерії, внаслідок якої загинули два його тренери.

Раніше Джошуа та Тайсон Ф’юрі підписали контракт на проведення бою, який має відбутися у четвертому кварталі 2026 року. Точну дату та місце поєдинку поки не оголосили. Промоутер Едді Гірн заявляв, що бій, найімовірніше, відбудеться у листопаді у Великій Британії.

Водночас Пренга заявив, що має намір не лише перемогти Джошуа, а й перекреслити плани британця щодо майбутнього поєдинку з Ф’юрі.

Нагадаємо, раніше Джошуа та Пренга провели традиційну дуель поглядів перед своїм боєм.

Також Тайсон Ф’юрі у Таїланді здобув перемогу над 46-річним поляком Маріушем Вахом.