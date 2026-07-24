Майже 5 кг переваги: Пренга виявився важчим за Джошуа перед битвою на ринзі — відео

24 липня, 23:19
Ентоні Джошуа та Крістіан Пренга (Фото: REUTERS/Ibraheem Abu)

Ентоні Джошуа та Крістіан Пренга (Фото: REUTERS/Ibraheem Abu)

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та албанський супертяж Крістіан Пренга (20-1, 20 КО) пройшли офіційну процедуру зважування перед очним поєдинком.

Читайте також:
«Не вистачило сміливості». Ф’юрі після перемоги над Вахом вколов Джошуа

За підсумками зважування Пренга виявився важчим за британця майже на 5 кг. Вага боксерів склала:

Ентоні Джошуа — 113,85 кг;

Крістіан Пренга — 118,57 кг.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/2080730106448810204?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2080730106448810204%7Ctwgr%5E4f11d96c691652cf32315361b4ab7bdcaa769289%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fchampion.com.ua%2Fukr%2Fboxing%2Fdzhoshua-ta-prenga-proyshli-proceduru-zvazhuvannya-pered-poyedinkom-v-er-riyadi-1080767%2F

Бій між Джошуа та Пренгою відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Реклама

Джошуа підходить до бою з професійним рекордом 29 перемог (26 нокаутом) та чотири поразки. На рахунку Пренги 20 перемог і одна поразка, при цьому всі свої перемоги албанець здобув достроково.

Свій останній бій Джошуа провів у грудні 2025 року, коли переміг Джейка Пола нокаутом у шостому раунді. Після цього британець взяв паузу через ДТП у Нігерії, внаслідок якої загинули два його тренери.

Раніше Джошуа та Тайсон Ф’юрі підписали контракт на проведення бою, який має відбутися у четвертому кварталі 2026 року. Точну дату та місце поєдинку поки не оголосили. Промоутер Едді Гірн заявляв, що бій, найімовірніше, відбудеться у листопаді у Великій Британії.

Водночас Пренга заявив, що має намір не лише перемогти Джошуа, а й перекреслити плани британця щодо майбутнього поєдинку з Ф’юрі.

Читайте також:
«Не бачив його настільки вмотивованим». Промоутер розкрив плани Джошуа щодо завершення кар'єри

Нагадаємо, раніше Джошуа та Пренга провели традиційну дуель поглядів перед своїм боєм.

Також Тайсон Ф’юрі у Таїланді здобув перемогу над 46-річним поляком Маріушем Вахом.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Бокс Ентоні Джошуа

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies