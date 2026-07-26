Провальний старт завершився нокаутом: Джошуа після двох нокдаунів переміг Пренгу на очах в Усика — відео

26 липня, 08:16
Ентоні Джошуа переміг Крістіана Пренгу (Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Ентоні Джошуа переміг Крістіана Пренгу (Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

У ніч на неділю, 26 липня, на арені Jeddah Superdome у Джидді (Саудівська Аравія) відбувся вечір боксу, організований Туркі Аль-Шейхом. 

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Головною подією став поєдинок між колишнім дворазовим чемпіоном світу британцем Ентоні Джошуа та албанцем Крістіаном Пренгою.

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Колишній суперник Олександра Усика здобув перемогу нокаутом у другому раунді, хоча початок бою склався для нього вкрай невдало.

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Вже на 20-й секунді Джошуа опинився на настилі рингу після удару знизу в підборіддя. Британець швидко підвівся і після відліку судді продовжив поєдинок. Одразу після цього він кинувся в атаку, але ледь не впав вдруге після удару в голову, повиснувши на канатах.

Невдовзі Ентоні знову довелося підводитися після того, як Пренга буквально кинув його на настил рингу. Наприкінці першого раунду боксери пішли в розмін ударами, але гонг перервав цей відрізок бою.

Камери показали Олександра Усика, який не приховував здивування після такого розвитку подій.

https://twitter.com/ringmagazine/status/2081151529290010878

Другий раунд також розпочався з активних дій албанця та невпевненої поведінки Джошуа. Згодом британець перехопив ініціативу, тоді як його суперник перейшов до захисту. Після серії клінчів Джошуа вдалося завдати вирішального удару. Пренга впав на канвас і вже не зміг підвестися, хоча на старті поєдинку виглядав свіжішим і фізично активнішим.

Наступний поєдинок Джошуа проведе проти Тайсона Ф’юрі, який напередодні переміг поляка Маріуша Ваха.

Раніше Джошуа та Ф’юрі підписали контракт на бій, що має відбутися у четвертому кварталі 2026 року. Точну дату та місце проведення поєдинку поки не оголосили.

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Промоутер Едді Гірн заявляв, що найімовірніше бій відбудеться у листопаді у Великій Британії.

Напередодні вечір боксу в Саудівській Аравії також відвідав український чемпіон Олександр Усик.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа

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