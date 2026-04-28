Фремптон заявив, що британець у поєдинку може отримати серйозну травму, через що його кар'єра буде під питанням.

«Завжди є шанс, що Джошуа помилиться. Завжди є шанс, що Ей Джей може зламати руку об голову цього хлопця, і це виведе його з ладу на деякий час. Так що ніколи не знаєш, що станеться», — сказав Карл для TalkSPORT Boxing.

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Фремптон висловився про те, чи буде цікава битва Ентоні проти Тайсона Ф’юрі, якщо Ей Джей поступиться Пренгу.

«Я не маю уявлення. Я думаю, що тоді цей бій стане не те що неважливим, а вже буде нікому насправді нецікаво, як було б, якби він виграв. Я щойно сказав вам, що ніколи не чув про цього хлопця, тому Джошуа не повинен йому програвати. Але якщо він програє, то, можливо, цей бій із Ф’юрі взагалі не відбудеться».

Поєдинок Джошуа — Пренга заплановано на 25 липня 2026 року в саудівському Ер-Ріяді. Їхня зустріч очолить подію, яка називатиметься The Comeback і відбудеться в рамках Esport World Cup.

Повідомлялося, що Джошуа і Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.