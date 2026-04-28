«Він може зламати руку». Колишній чемпіон світу засумнівався в проведенні бою Джошуа — Ф’юрі

28 квітня, 10:03
Ентоні Джошуа (Фото: REUTERS/Ahmed Yosri)

Ентоні Джошуа (Фото: REUTERS/Ahmed Yosri)

Колишній чемпіон світу Карл Фремптон висловився про наступний бій Ентоні Джошуа проти албанця Крістіана Пренгі.

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Фремптон заявив, що британець у поєдинку може отримати серйозну травму, через що його кар'єра буде під питанням.

«Завжди є шанс, що Джошуа помилиться. Завжди є шанс, що Ей Джей може зламати руку об голову цього хлопця, і це виведе його з ладу на деякий час. Так що ніколи не знаєш, що станеться», — сказав Карл для TalkSPORT Boxing.

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Фремптон висловився про те, чи буде цікава битва Ентоні проти Тайсона Ф’юрі, якщо Ей Джей поступиться Пренгу.

«Я не маю уявлення. Я думаю, що тоді цей бій стане не те що неважливим, а вже буде нікому насправді нецікаво, як було б, якби він виграв. Я щойно сказав вам, що ніколи не чув про цього хлопця, тому Джошуа не повинен йому програвати. Але якщо він програє, то, можливо, цей бій із Ф’юрі взагалі не відбудеться».

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Поєдинок Джошуа — Пренга заплановано на 25 липня 2026 року в саудівському Ер-Ріяді. Їхня зустріч очолить подію, яка називатиметься The Comeback і відбудеться в рамках Esport World Cup.

Повідомлялося, що Джошуа і Ф’юрі підписали контракт на поєдинок, який має відбутися в четвертому кварталі 2026 року.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Ентоні Джошуа

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