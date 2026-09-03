Лондон чи США: Гірн анонсував бій Ф’юрі та Джошуа на Вемблі — раніше Тайсон заявляв про Нью-Йорк
Ентоні Джошуа і Тайсон Ф’юрі поб’ються цього року (Фото: Matchroom / Top Rank)
Промоутер Едді Гірн анонсував бій між британськими супертяжами Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).
На своїй сторінці в Instagram функціонер опублікував постер майбутнього поєдинку. На ньому зображені обидва британські боксери, а місцем проведення бою вказано лондонський стадіон Вемблі.
Водночас дата поєдинку на постері не зазначена. Однак очікується, що бій відбудеться 20 листопада.
Гірн супроводив публікацію коротким підписом:
«Підписали контракт? Ми вже це зробили», — написав промоутер.
Водночас раніше Ф’юрі також анонсував бій із Джошуа однак на легендарній арені Нью-Йорка.
Нагадаємо, Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.
Раніше Едді Хірн, промоутер британського супертяжа Ентоні Джошуа, розповів, що може скасувати поєдинок проти Тайсона Ф’юрі, якщо бій проведуть у США, а не у Великій Британії.
Промоутер Воррен заявив, що проведення бою за межами Великої Британії може розчарувати місцевих фанатів.
Колишній чемпіон Карл Фроч також розкритикував ідею провести бій у США, а не у Великій Британії.