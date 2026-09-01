«Чекати залишилося зовсім трохи»: Ф’юрі анонсував бій із Джошуа на легендарній арені Нью-Йорка

Ентоні Джошуа і Тайсон Ф’юрі поб’ються цього року (Фото: Matchroom / Top Rank)

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (35−2-1, 24 КО) опублікував постер свого майбутнього поєдинку проти ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (30−4, 27 КО).

На постері вказано місце проведення бою — Нью-Йорк, однак дати поєдинку немає.

«Ну й місто цей Нью-Йорк, ну й арена — «Медісон-сквер-гарден», ну й поєдинок — Ф’юрі проти Джошуа. Це земля можливостей.

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Оце буде вихідний для пацанів: гуляємо в Нью-Йорку! Легендарно! Хлопці, чекати залишилося зовсім трохи!" — написав Ф’юрі.

Очікується, що Ф’юрі та Джошуа зустрінуться 20 листопада.

Нагадаємо, Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.

Раніше Едді Хірн, промоутер британського супертяжа Ентоні Джошуа, розповів, що може скасувати поєдинок проти Тайсона Ф’юрі, якщо бій проведуть у США, а не у Великій Британії.

Промоутер Воррен заявив, що проведення бою за межами Великої Британії може розчарувати місцевих фанатів.

Колишній чемпіон Карл Фроч також розкритикував ідею провести бій у США, а не у Великій Британії.