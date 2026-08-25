«У нас закінчується час»: Гірн розповів, коли оголосять бій Джошуа — Ф’юрі

25 серпня, 13:57
Ентоні Джошуа (Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Ентоні Джошуа (Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Промоутер Едді Гірн заявив, що настав «вирішальний тиждень» для оголошення бою між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

Читайте також:
Бій Ф’юрі та Джошуа під загрозою зриву: Тайсон зробив несподівану заяву

Обидва боксери вже підписали контракти на поєдинок. Водночас у контракті Джошуа зазначено, що бій має відбутися у Великій Британії.

Організатори саудівського промоутера Туркі Алалшіха, однак, віддають перевагу проведенню поєдинку у США.

Реклама

Гірн надіслав зміни до контракту як частину доповнення, яке дозволить провести бій у США. Наразі промоутер очікує на відповідь і наголошує, що найближчі дні можуть стати ключовими для визначення місця проведення поєдинку.

«У нас закінчується час. Ну, у нас не закінчується час, бо ми готові. Ей Джей вже значною мірою відновлюється після останнього бою і готовий повернутися до табору.

Але від нас вимагають багато роботи поза контрактом, пов’язаної з медіа-зобов'язаннями. Отже, ми не можемо надто сильно руйнувати табір, і я думаю, що цей тиждень справді вирішальний", — цитує Гірна The Sun.

Наразі датою та місцем проведення бою називають п’ятницю, 20 листопада, на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку.

Нагадаємо, Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.

Раніше Едді Хірн, промоутер британського супертяжа Ентоні Джошуа, розповів, що може скасувати поєдинок проти Тайсона Ф’юрі, якщо бій проведуть у США, а не у Великій Британії.

Читайте також:
«Неможливо скопіювати Усика». Колишній чемпіон світу розкритикував Джошуа за наслідування українця

Промоутер Воррен заявив, що проведення бою за межами Великої Британії може розчарувати місцевих фанатів.

Колишній чемпіон Карл Фроч також розкритикував ідею провести бій у США, а не у Великій Британії.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Бокс Ентоні Джошуа Едді Гірн Тайсон Ф'юрі

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies