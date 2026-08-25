Промоутер Едді Гірн заявив, що настав «вирішальний тиждень» для оголошення бою між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

Обидва боксери вже підписали контракти на поєдинок. Водночас у контракті Джошуа зазначено, що бій має відбутися у Великій Британії.

Організатори саудівського промоутера Туркі Алалшіха, однак, віддають перевагу проведенню поєдинку у США.

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Гірн надіслав зміни до контракту як частину доповнення, яке дозволить провести бій у США. Наразі промоутер очікує на відповідь і наголошує, що найближчі дні можуть стати ключовими для визначення місця проведення поєдинку.

«У нас закінчується час. Ну, у нас не закінчується час, бо ми готові. Ей Джей вже значною мірою відновлюється після останнього бою і готовий повернутися до табору.

Але від нас вимагають багато роботи поза контрактом, пов’язаної з медіа-зобов'язаннями. Отже, ми не можемо надто сильно руйнувати табір, і я думаю, що цей тиждень справді вирішальний", — цитує Гірна The Sun.

Наразі датою та місцем проведення бою називають п’ятницю, 20 листопада, на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку.

Нагадаємо, Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.

Раніше Едді Хірн, промоутер британського супертяжа Ентоні Джошуа, розповів, що може скасувати поєдинок проти Тайсона Ф’юрі, якщо бій проведуть у США, а не у Великій Британії.

Промоутер Воррен заявив, що проведення бою за межами Великої Британії може розчарувати місцевих фанатів.

Колишній чемпіон Карл Фроч також розкритикував ідею провести бій у США, а не у Великій Британії.