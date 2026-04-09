Мільйони на кону. Названо гонорар Тайсона Ф’юрі за бій із росіянином

9 квітня, 15:41
Бій Ф’юрі - Махмудов відбудеться 11 квітня (Фото: Reuters/John Sibley)

Бій Ф’юрі - Махмудов відбудеться 11 квітня (Фото: Reuters/John Sibley)

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі проведе поєдинок проти Арсланбека Махмудова.

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Як повідомляє видання Give Me Sport, британський боксер розкрив заробіток боксерів за бій.

За інформацією джерела, Ф’юрі за майбутній поєдинок проти росіянина отримає 25 мільйонів доларів.

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Гонорар Махмудова складе від 1,5 до 3 мільйонів доларів. Це рекордний заробіток у кар'єрі росіянина.

У попередньому бою, в якому Махмудов переміг Дейва Аллена, він заробив 350 тисяч доларів.

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Бій Ф’юрі - Махмудов відбудеться 11 квітня на Тоттенгем Хотспур Стедіум у Лондоні.

Ф’юрі оголосив про завершення кар'єри в січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика, але в січні 2026-го повідомив про повернення в бокс.

Протягом професійної кар'єри Ф’юрі провів 37 боїв, здобув 34 перемоги (24 — нокаутом), двічі програв і ще один поєдинок завершився нічиєю.

Махмудов за кар'єру провів 23 поєдинки, здобув 21 перемогу (19 — нокаутом) і два бої програв.

У лютому боксери провели першу дуель поглядів. Напередодні вони знову зійшлися в битві поглядів, під час якої Ф’юрі послав Махмудову повітряний поцілунок.

Зазначимо, що Ф’юрі назвав умову, за якої завершить кар'єру після бою з росіянином.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Тайсон Ф'юрі

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