Мільйони на кону. Названо гонорар Тайсона Ф’юрі за бій із росіянином

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі проведе поєдинок проти Арсланбека Махмудова.

Як повідомляє видання Give Me Sport, британський боксер розкрив заробіток боксерів за бій.

За інформацією джерела, Ф’юрі за майбутній поєдинок проти росіянина отримає 25 мільйонів доларів.

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Гонорар Махмудова складе від 1,5 до 3 мільйонів доларів. Це рекордний заробіток у кар'єрі росіянина.

У попередньому бою, в якому Махмудов переміг Дейва Аллена, він заробив 350 тисяч доларів.

Бій Ф’юрі - Махмудов відбудеться 11 квітня на Тоттенгем Хотспур Стедіум у Лондоні.

Ф’юрі оголосив про завершення кар'єри в січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика, але в січні 2026-го повідомив про повернення в бокс.

Протягом професійної кар'єри Ф’юрі провів 37 боїв, здобув 34 перемоги (24 — нокаутом), двічі програв і ще один поєдинок завершився нічиєю.

Махмудов за кар'єру провів 23 поєдинки, здобув 21 перемогу (19 — нокаутом) і два бої програв.

У лютому боксери провели першу дуель поглядів. Напередодні вони знову зійшлися в битві поглядів, під час якої Ф’юрі послав Махмудову повітряний поцілунок.

Зазначимо, що Ф’юрі назвав умову, за якої завершить кар'єру після бою з росіянином.