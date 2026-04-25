«Це прозвучить трохи шалено». Легенда боксу дав несподіваний прогноз на бій Ф’юрі — Джошуа

Легендарний боксер вважає, що кілька років тому «Циганський король» був би фаворитом, але зараз ситуація змінилася.

«Хто переможе? Ну, це те ще питання. Усі хочуть дізнатися відповідь на нього. Як на мене, кілька років тому у Тайсона був незручний стиль, завдяки якому він міг змусити Ей Джея виглядати нерозумно. Це правда. Але тепер все змінилося, Здається, що Тайсон трохи здав.

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Але з Тайсоном Ф’юрі ніколи не можна бути впевненим на всі сто відсотків. В один вечір він може вийти і відбоксувати вражаюче, як це було з Деонтеєм Вайлдером. Але я був трохи розчарований першими раундами поєдинку з Арсланбеком Махмудовим, тому що він не взявся до справи з самого початку".

Хамед припустив, що поєдинок може завершитися внічию.

«Це прозвучить для вас трохи шалено, але чи буде це неймовірно, якщо я скажу, що їхній бій може закінчитися внічию?», — наводить слова Хамеда Boxing News.

Після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком біля рингу. Джошуа відмовився виходити на ринг.

У команді Ентоні розкрили правду, чому не прийняли виклик від Ф’юрі. За словами промоутера Едді Гірна, Джошуа не став погоджуватися на бій, адже не були підписані контракти.

Ф’юрі заявив, що готовий піти з боксу, якщо наступним його суперником не стане Ентоні Джошуа.

Раніше повідомлялося, що Ф’юрі хотів покінчити життя самогубством.