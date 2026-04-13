«Мессі проти Роналду в боксі». Менеджер Ф’юрі назвав терміни бою з Джошуа

Спенсер Браун, менеджер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі (35−2−1, 24 КО), висловився щодо можливого бою свого клієнта з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (29−4, 26 KO).

Представник «Циганського короля» впевнений, що один із найочікуваніших поєдинків відбудеться цього року. Спенсер також порівняв битву Ф’юрі та Джошуа з протистоянням легенд світового футболу — Мессі та Роналду.

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«Потрібно знайти місце проведення. По-перше, нам потрібно домовитися про бій. Я думаю, що ми дуже близькі. Потім нам потрібно знайти місце проведення. Потім колосальне просування.

Це як чемпіонат світу з боксу. Це як Мессі проти Роналду. Як би ви це не називали, це неймовірно. Квитки буде дуже складно купити. Черги будуть простягатися до мого будинку", — наводить слова Брауна iFL TV.

За словами менеджера Ф’юрі, бій відбудеться наприкінці 2026 року. Серед локацій розглядають стадіон Вемблі в Лондоні та Кроук Парк у Дубліні.

Після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком біля рингу. Джошуа відмовився виходити на ринг.

У команді Ентоні розкрили правду, чому не прийняли виклик від Ф’юрі. За словами промоутера Едді Гірна, Джошуа не став погоджуватися на бій, адже не були підписані контракти.

Зазначимо, що Леннокс Льюїс став на захист Джошуа після відмови приймати виклик Ф’юрі.