Ледь не дійшло до бійки: Ітаума штовхнув Хрговича після битви поглядів перед боєм за пояс Усика — відео

28 серпня, 20:39
Ітаума штовхнув Хрговича після фінальної битви поглядів (Фото: Reuters)

Ітаума штовхнув Хрговича після фінальної битви поглядів (Фото: Reuters)

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) влаштував сутичку з хорватом Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО) після фінальної битви поглядів.

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Після дуелі поглядів Хргович повернувся до глядачів, а Ітаума штовхнув його в спину, після чого між боксерами виникла сутичка.

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Нагадаємо, Бій Ітаума — Хргович відбудеться 29 серпня на арені O2 у Лондоні. На кону стоятиме вакантний титул IBF у надважкій вазі.

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Зазначимо, для Ітауми та Хрговича це буде перший бій за звання чемпіона світу. У разі перемоги 21-річний Ітаума, якого часто порівнюють із легендарним Майком Тайсоном, стане другим наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. Рекордсменом є сам Тайсон, який здобув титул у віці 20 років і чотирьох місяців.

Востаннє британець виходив на ринг у березні, коли нокаутував у п’ятому раунді Джермейна Франкліна. Хргович у травні переміг Девіда Аллена технічним нокаутом у третьому раунді, коли кут суперника викинув білий рушник.

Пояс за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) належав Олександру Усику. Однак 26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі — за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаела, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.

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Раніше Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика, поділився очікуваннями від поєдинку за вакантний титул IBF у надважкій вазі між Мозесом Ітаумою та Філіпом Хрговичем.

Також український боксер Віктор Вихрист оцінив майбутній поєдинок між британцем Мозесом Ітаумою та хорватом Філіпом Хрговичем.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Бокс Філіп Хргович Мозес Ітаума

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