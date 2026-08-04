У «нового Майка Тайсона» змінився суперник: IBF офіційно призначила бій за титул, від якого відмовився Усик

Поєдинок між британцем Мозесом Ітаумою та хорватом Філіпом Хрговичем офіційно отримав статус бою за вакантний титул чемпіона світу IBF у надважкій вазі.

Поєдинок відбудеться 29 серпня на арені O2 у Лондоні, повідомляє BBC. Ітаума (14−0, 12 КО) та Хргович (20−1, 15 КО) визначать володаря пояса, від якого раніше відмовився українець Олександр Усик.

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Спочатку Міжнародна боксерська федерація (IBF) санкціонувала титульний бій Ітауми з кубинцем Френком Санчесом (26−1, 19 КО), який посідає перше місце в рейтингу організації. Поєдинок Ітауми з Хрговичем було погоджено ще до цього.

Голова Queensberry Promotions Френк Воррен повідомив, що промоутери виплатили Санчесу компенсацію за відтермінування титульного шансу. Кубинець погодився дочекатися переможця бою Ітаума — Хргович і провести з ним перший захист титулу.

Для Ітауми та Хрговича це буде перший бій за звання чемпіона світу. У разі перемоги 21-річний Ітаума, якого часто порівнюють з легендарним Майком Тайсоном, стане другим наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. Рекордсменом є саме Тайсон, який став чемпіоном у 20 років і чотири місяці.

Востаннє британець виходив на ринг у березні, коли нокаутував у п’ятому раунді Джермейна Франкліна. Хргович у травні здолав Девіда Аллена технічним нокаутом у третьому раунді, коли кут опонента викинув білий рушник.

26 червня Олександр Усик звільнив усі свої чемпіонські пояси у надважкій вазі —за версіями IBF, WBC та WBA. Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, а володарем титулу WBA став росіянин Мурат Гассієв.