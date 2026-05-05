«Найбільшим викликом буде Усик». Батько непереможеного боксера заговорив про бій з українцем

Хосе Бенавідес-старший, батько і тренер Давида Бенавідеса (32−0, 25 КО), заявив, що хотів би організувати бій свого сина проти Олександра Усика (24−0, 15 КО).

У команді американця мексиканського походження вірять, що чемпіон WBA і WBO в першій важкій вазі, а також володар титулу WBC Давид Бенавідес зміг би скласти конкуренцію для чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

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«Зараз, я думаю, найбільшим викликом буде Усик. Це буде щось неймовірне. Це єдиний хлопець, про якого я думаю: «Це було б божевілля».

Це був би ще один серйозний виклик, тому що Олександр найкращий у P4P… Я вважаю, що Давид зараз дуже молодий, його вага ще не та.

Він збирається спуститися в напівважкий дивізіон. Однак ми ще не досягли потрібного рівня розвитку в першій важкій вазі. Тому ми будемо битися в цих двох дивізіонах", — наводить слова батька боксера Bad Left Hook.

Раніше повідомлялося, що глава Генерального управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх хоче організувати бій між боксерами у 2027 році.

Минулими вихідними Бенавідес нокаутував Раміреса в шостому раунді і став чемпіоном WBA і WBO у важкій вазі. Для Давида це чемпіонство в третьому дивізіоні - до цього він завойовував титули в другій середній і напівважкій вазі.