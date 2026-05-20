Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Андрій Котельник поділився очікуваннями від поєдинку Олександра Усика і Ріко Верховена.

Легендарний боксер вважає, що українець легко захистить чемпіонський титул.

«Я думаю, у другій половині поєдинку Усик достроково виграє цей бій. Людина [Верховен] взагалі з іншого виду спорту — з кікбоксингу. Провела один професійний бій — це моя суб'єктивна точка зору.

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Сам бій для мене нецікавий з огляду на ці фактори, але я думаю, що там буде шоу, тому, найімовірніше, шоу буде цікавішим, ніж сам поєдинок", — цитує Котельника LuckyPunch.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. На боксерському рингу дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Раніше WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця.

Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій із Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену. Також переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу.