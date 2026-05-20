Переможець поєдинку між українським боксером Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном отримає ексклюзивний чемпіонський ланцюжок і підвіску WBC.

Ювелірна прикраса інкрустована смарагдами та діамантами загальною вагою у 18,9 карата. Орієнтовна вартість такого ексклюзивного витвору мистецтва становить близько 40 тисяч доларів.

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Поєдинок Усик — Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі, Єгипет.

На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Також WBA офіційно дозволила Усику провести захист титулу в бою з Верховеном, тоді як пояс не стоятиме на кону для нідерландця.

Водночас IBF дозволила Усику провести несанкціонований бій з Верховеном. Титул IBF, яким володіє Усик, буде зроблено вакантним, якщо український боксер програє Верховену.

Крім того, організація визнає систему ротації, згідно з якою Усик у разі перемоги над Верховеном має провести обов’язковий захист титулу WBC, а потім WBA.

Також переможець поєдинку отримає спеціальний пояс «Король Нілу».

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше Усик і Верховен провели першу битву поглядів.

Верховен прибув до Єгипту на поєдинок з Усиком ще 13 травня і показав свою вагу. Усик прибув до Єгипту пізніше — 17 травня.

Напередодні Олександр опублікував епічний проморолик дою бою з кікбоксером.

Також боксери знову зійшлися у битві поглядів — цього разу на тлі пірамід.