«Він усе покаже». Менеджер Верховена розкрив перевагу кікбоксера над Усиком

Менеджер Ріко Верховена Карім Ер’ю розповів про підготовку свого клієнта до поєдинку з Олександром Усиком.

На думку Ер’ю, дефіцит досвіду нідерландця у боксі є його перевагою у протистоянні з Усиком — українець не знає, як боксує його суперник.

«Що відбувається за лаштунками у нашій команді? Я думаю, це елемент несподіванки. Не хочеться розкривати забагато карт. У Ріко є одна перевага — люди не знають, як саме він боксує [у класичному боксі]. Тому немає жодного сенсу ділитися зайвим. Він покаже все вже безпосередньо під час вечору бою», — цитує менеджера Суспільне.

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Поєдинок Усик — Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоушені, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Раніше ми писали, що переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс. А IBF уже заявила, що в разі поразки Усика Верховен не буде чемпіоном за їхньою версією — титул стане вакантним.