Усик заробить утричі більше: названо гонорари битви біля пірамід

Вечір боксу, в якому Олександр Усик зустрінеться з Ріко Верховеном, відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі.

NV веде онлайн-трансляцію бою Усик — Верховен.

Портал Salary Leaks оприлюднив гонорари боксерів за майбутній титульний бій.

За даними джерела, гарантований гонорар Усика становитиме 40 мільйонів доларів. Верховен отримає 12 мільйонів доларів. Заробіток боксерів зросте ще за продаж телетрансляцій.

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Нагадаємо, що на кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

За добу до бою відбулася церемонія зважування, де Усик показав свою рекордну вагу в кар'єрі.

Раніше ми писали, хто буде показувати бій Усик — Верховен в Україні.