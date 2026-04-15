«Організм отримує шок». Верховен назвав умову, за якої Усик мав би великі проблеми

15 квітня, 10:20
Олександр Усик і Ріко Верховен (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Олександр Усик і Ріко Верховен (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Ріко Верховен висловився про поєдинок із чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24−0, 15 КО).

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Нідерландський кікбоксер відзначив роль свого тренера Пітера Ф’юрі, який готуватиме його до боксу.

«Я не збираюся применшувати чиїсь заслуги, можу відповідати тільки за себе. Я тренуюся з Пітером Ф’юрі вже 15 років. Раніше він тренував мене в боксі для кікбоксингу, а тепер — у боксі для боксу.

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Тому я дуже добре знайомий із боксом і працював із найкращими боксерами. Я спарингував з усіма топами — з Кабаєлом, Вайтом і багатьма іншими".

Верховен упевнений, що боксеру важче перейти в ММА, ніж представнику іншого виду — в бокс.

«100 відсотків. У Усика будуть великі проблеми в кікбоксингу. Саме тому боксери туди і не йдуть — тому що, наприклад, удари по ногах це зовсім інше. Організм отримує шок, тому що вони до цього не звикли. А ми звикли. У кікбоксингу я б його знищив».

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Ріко запевнив, що він комфортно почувається, заходячи в бокс.

«На 100 відсотків. Це велика можливість. Я привношу інші аспекти — кікбоксерські. Він звик до боксу, а це інше. Він цього не бачив», — сказав Верховен для Ring Magazine.

Бій Усика і Верховена відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

36-річний Ріко вважається одним із найкращих кікбоксерів в історії. Він провів 76 поєдинків у кікбоксингу — здобув 66 перемог (21 нокаутом) і зазнав 10 поразок.

Раніше повідомлялося, що Усик і Верховен провели першу битву поглядів.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Олександр Усик Ріко Верховен

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