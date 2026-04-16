Малік Скотт, колишній тренер ексчемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера, поділився думками про поєдинок Олександра Усика проти Ріко Верховена.

За словами фахівця, український боксер є явним фаворитом майбутнього бою.

«Я думаю, що цей бій — «Капітан Очевидність». Заради продажу цього поєдинку Верховена називають великим кікбоксером і великим бійцем, але якби Ріко бився проти когось із топ-20 рейтингу, я б дав йому шанси. Однак я не даю йому абсолютно ніяких шансів проти такого суперника, як Усик.

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Якщо щось і може статися за цих обставин, то не через людину, яка прийшла сюди з-досконалого іншого виду єдиноборств. Я просто не уявляю, що Ріко дасть Усику дійсно складний бій.

Я хвалю Ріко за його надзвичайний азарт, за те, що прийняв цей виклик, але коли йдеться про бокс, я завжди перебуватиму на очевидній стороні", — сказав Скотт в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV.

Бій Усика і Верховена відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

36-річний Ріко вважається одним із найкращих кікбоксерів в історії. Він провів 76 поєдинків у кікбоксингу — здобув 66 перемог (21 нокаутом) і зазнав 10 поразок.

Раніше повідомлялося, що Усик і Верховен провели першу битву поглядів.