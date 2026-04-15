«Повинен бути трохи божевільним». Верховен розкрив свою головну перевагу над Усиком

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен висловився щодо поєдинку проти чемпіона світу WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (24−0, 15 КО).

Верховен відповів на слова промоутера Matchroom Boxing Едді Гірна, який назвав його «божевільним».

«Яка можливість у нас є, щоб засмутити світ і написати історію. І саме те, що Гірн сказав мені: «Ти божевільний?». Я думаю, щоб бути найкращим у тому, що ти робиш, маєш бути трохи божевільним.

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Думаю, це не тільки для мене, а й у кожній вертикалі та дисципліні. Ти робиш щось і маєш бути трохи божевільним і одержимим тим, чим займаєшся. Таким я є. Що я роблю, то доводжу це до еталона. Це моє бачення — я люблю це, насолоджуюся і роблю з пристрастю".

Верховен назвав свою перевагу над українським чемпіоном у майбутньому поєдинку.

«Пазл боксу Усик вирішував уже багато разів — занадто багато разів. Але цей пазл він ще не вирішував. Я привнесу інші кути — кікбоксерські кути», — сказав Ріко в ефірі Ring Magazine.

Бій Усика і Верховена відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі.

36-річний Ріко вважається одним із найкращих кікбоксерів в історії. Він провів 76 поєдинків у кікбоксингу — здобув 66 перемог (21 нокаутом) і зазнав 10 поразок.

Раніше повідомлялося, що Усик і Верховен провели першу битву поглядів.