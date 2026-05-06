«Між ними є суттєва різниця». Джозеф Паркер назвав переможця чемпіонського бою Вордлі — Дюбуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер поділився очікуваннями від поєдинку між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа.

На думку новозеландського боксера, Дюбуа переможе Вордлі в бою, який пройде в Манчестері.

«Я віддаю перевагу Дюбуа. У моєму бою з Вордлі було кілька нюансів. Відчуваю, що я не показав свій максимум — виступив десь на 50−60% від того, на що я насправді здатний. Думаю, Вордлі мав нокаутувати мене ще раніше [11-го раунду].

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Я відчуваю, що між ними є суттєва різниця, у Дюбуа інша боксерська школа. Вордлі досяг неймовірних висот, але він виріс у забезпеченому середовищі. У Дюбуа ж є ця природна міць і агресія", — сказав Паркер в інтерв'ю Playbook Boxing.

Бій Вордлі — Дюбуа відбудеться у суботу, 9 травня. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBO, яким володіє Вордлі.

Для Вордлі це стане першим захистом титулу WBO, який він отримав у листопаді 2025 року після відмови Олександра Усика від пояса. Вордлі поки що не програв жодного бою — він здобув 20 перемог (19 нокаутом), один поєдинок за його участю завершився внічию.

Дюбуа востаннє виходив у ринг у липні 2025-го, коли достроково програв Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Він провів 25 боїв, здобув 22 перемоги (21 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Вордлі переміг Паркера технічним нокаутом.