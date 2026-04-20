«Сучасний Джордж Форман». Легендарний Рой Джонс назвав наступного чемпіона світу в надважкій вазі

Рой Джонс поділився очікуваннями від бою чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі Фабіо Вордлі проти Даніеля Дюбуа.

За словами легендарного боксера, Вордлі переможе, якщо поєдинок перейде в другу частину.

«Вордлі - дуже складний боксер. Я полюбив дивитися бої Фабіо, і відмовляюся коли-небудь знову скидати його з рахунків.

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Ймовірно, Дюбуа кращий як боксер, але йому краще нокаутувати Фабіо на початку, адже якщо поєдинок триватиме далі сьомого раунду, то це буде бій Вордлі.

Фабіо — сучасний Джордж Форман. Якщо Фабіо дійде до 7−8 раунду, то ти можеш забути про надію на перемогу", — наводить слова Джонса Boxing News.

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Зазначимо, що Форман завершив кар'єру в 1997 році з показником у 76 перемог (68 КО) і п’ять поразок. Був введений до Міжнародної зали боксерської слави. У 2002 році журнал The Ring назвав Формана одним із 25 найвидатніших бійців за останні 80 років.

Бій Вордлі - Дюбуа відбудеться 9 травня в англійському Манчестері. На кону поєдинку стоїть титул чемпіона світу за версією WBO, яким володіє Вордлі.

Для Вордлі це стане першим захистом титулу WBO, який він отримав у листопаді після відмови Олександра Усика від пояса. Вордлі поки що не програв жодного бою — він здобув 20 перемог (19 нокаутом) і 1 поєдинок за його участю завершився внічию.

Дюбуа востаннє виходив у ринг у липні, коли достроково програв Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Він провів 25 боїв, здобув 22 перемоги (21 — нокаутом) і зазнав 3 поразки.

Раніше боксери провели битву поглядів, після якої Дюбуа відмовився потиснути руку Вордлі.