У рамках вечора боксу в німецькому Мангеймі відбувся яскравий нокаут.

Поєдинок між німцем Віктором Юрком (14−0, 12 КО) і колумбійцем Едвіном Кастільйо (13−3, 8 КО) тривав лише приблизно 15 секунд.

Юрк першим же ударом відправив суперника на канвас. Кастільйо не піднявся — суддя зафіксував перемогу німця нокаутом.

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У соцмережах пишуть, що це був один із найшвидших нокаутів в історії. 23-річному Кастільйо знадобилася допомога лікарів.

26-річний Юрк здобув 12-ту дострокову перемогу у кар'єрі. Німець виграв нокаутами шість останніх поєдинків.

Бій Юрк — Кастільйо відбувся в андеркарді поєдинку між українцем Кареном Чухаджяном та ірландцем Педді Донованом. У цьому протистоянні визначиться претендент на титул IBF у напівсередній вазі, яким володіє британець Льюїс Крокер.

У попередньому поєдинку Чухаджян здобув упевнену перемогу над суперником з Аргентини Джоелем Маркосом Мафауадою.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик назвав боксера, який стане наступним абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Нагадаємо, Усик 23 травня проведе бій проти кікбоксера Ріко Верховена в Єгипті. На кону буде титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі. Також переможець поєдинку отримає спеціальний пояс Король Нілу.