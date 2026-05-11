Портал Compubox оприлюднив статистику бою між українцем Сергієм Богачуком та американцем Шейном Мозлі‑молодшим.

Мозлі здобув перемогу технічним нокаутом у 6‑му раунді, але саме Богачук показав кращу точність у багатьох компонентах.

За даними Compubox, українець викинув 441 удар, із яких 162 досягли цілі. У Мозлі — 161 точне влучання при 439 спробах.

Реклама

Особливо помітною була перевага Богачука в роботі джебом. Сергій влучив 57 разів зі 144 спроб, тоді як американець доніс лише 40 джебів із 176.

Водночас Мозлі значно ефективніше працював силовими ударами — 121 точне влучання при 263 спробах. У Богачука цей показник склав 105 влучних ударів із 297.

Ключовим епізодом бою став шостий раунд, у якому Мозлі відправив українця в нокдаун, після чого рефері зупинив поєдинок.

Фото: Compubox

Американський боксер є сином легендарного боксера Шейна Мозлі (49−10, 41 КО), який ставав чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.

До цього востаннє Сергій Богачук виходив на ринг у рамках шоу Zuffa Boxing 02 в ніч на 2 лютого. Тоді українець переміг росіянина Раджаба Бутаєва (16−2, 12 KO). Поєдинок пройшов усю дистанцію, а за підсумками десяти раундів судді нарахували перемогу українцю — 96:94, 96:94, 94:96.