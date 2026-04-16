«Відмінний боєць». Леннокс Льюїс відповів, чи готовий Ітаума до бою з Усиком
Мозес Ітаума та Олександр Усик (Фото: Колаж NV)
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс обговорив потенційний бій Олександра Усика проти топ-проспекта Мозеса Ітауми.
Легендарний британець вважає, що молодому боксерові поки зарано виходити на ринг з українським чемпіоном.
«Мозес — чудовий молодий і перспективний боєць. У нього є характер, він викидає хороші удари. Я вважаю, що прийде час, коли йому потрібно буде зробити цей крок на елітний рівень, але поки що він не настав. У нього попереду багато часу, тож йому слід не поспішати. Поспіху взагалі немає.
На його місці я б почекав, поки Олександр Усик завершить кар'єру, а вже потім розумів би: «Я зараз правлю надважкою вагою». Але виходити проти нього просто прямо зараз — трохи зарано", — наводить слова Льюїса Boxing News.
Нагадаємо, наприкінці березня Ітаума нокаутував американця Джермейна Франкліна. Мозес відправив суперника в нокаут у п’ятому раунді, здобувши свою 14-ту перемогу на професійному рівні.
39-річний Усик раніше в інтерв'ю говорив, що не хоче битися з Ітаумою. Українець пояснив своє рішення тим, що не бажає зламати кар'єру молодому боксеру.
Раніше Усик назвав боксера, який може стати королем суперважкої ваги.