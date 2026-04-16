«Відмінний боєць». Леннокс Льюїс відповів, чи готовий Ітаума до бою з Усиком

Легендарний британець вважає, що молодому боксерові поки зарано виходити на ринг з українським чемпіоном.

«Мозес — чудовий молодий і перспективний боєць. У нього є характер, він викидає хороші удари. Я вважаю, що прийде час, коли йому потрібно буде зробити цей крок на елітний рівень, але поки що він не настав. У нього попереду багато часу, тож йому слід не поспішати. Поспіху взагалі немає.

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На його місці я б почекав, поки Олександр Усик завершить кар'єру, а вже потім розумів би: «Я зараз правлю надважкою вагою». Але виходити проти нього просто прямо зараз — трохи зарано", — наводить слова Льюїса Boxing News.

Нагадаємо, наприкінці березня Ітаума нокаутував американця Джермейна Франкліна. Мозес відправив суперника в нокаут у п’ятому раунді, здобувши свою 14-ту перемогу на професійному рівні.

39-річний Усик раніше в інтерв'ю говорив, що не хоче битися з Ітаумою. Українець пояснив своє рішення тим, що не бажає зламати кар'єру молодому боксеру.

Раніше Усик назвав боксера, який може стати королем суперважкої ваги.