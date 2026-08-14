У 33 роки помер боксер, який після важкої травми мозку 221 день провів у комі та залишився у вегетативному стані

Про смерть спортсмена повідомила Світова боксерська організація (WBO).

«Воїн до самого кінця. Родина WBO сумує з приводу смерті Прічарда Колона, чия хоробрість, сила та бійцівський дух вийшли далеко за межі рингу. Його найголовніший бій став свідченням стійкості та непохитної любові його родини. Спочивай з миром, чемпіоне», — йдеться у заяві WBO.

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Колон отримав важку травму під час поєдинку проти Террела Вільямса у 2015 році. На той момент пуерториканець залишався непереможеним — 16 перемог у 16 боях, з яких 13 були здобуті нокаутом.

Під час бою Колон неодноразово скаржився рефері на удари в потилицю, які вважаються забороненими. Попри це, поєдинок продовжився. Сам Колон також отримав штрафне зняття двох очок за удар нижче пояса.

У дев’ятому раунді боксер опинився на настилі. Через плутанину його команда зняла з нього рукавички, вважаючи, що бій уже завершився. Однак Колона в підсумку було дискваліфіковано.

Після цього спортсмена доправили до роздягальні, де йому стало зле: почалася блювота, а згодом він втратив свідомість. У лікарні лікарі діагностували субдуральну гематому.

Колону провели термінову операцію, під час якої лікарі намагалися зменшити набряк мозку та видалити гематому. Після втручання боксер впав у кому, яка тривала 221 день.

Після виходу з коми Колон залишався у вегетативному стані. Він не міг самостійно говорити й використовував комп’ютерні технології для комунікації. До останніх днів життя за спортсменом доглядали його рідні.

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