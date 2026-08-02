Ірландського боксера госпіталізували після нокауту в поєдинку в Дубліні — відео

Ірландець Лі Рівз (16-2, 11 КО) був госпіталізований після поразки нокаутом у поєдинку проти земляка Гері Каллі (20-2, 11 КО) під час вечора боксу в Дубліні в суботу, 1 серпня.

31-річний Рівз програв бій у першій напівсередній вазі технічним нокаутом у 10-му раунді, повідомляє The Athletic. Після завершення поєдинку медики протягом кількох хвилин надавали йому допомогу безпосередньо на рингу, після чого спортсмена доправили до лікарні.

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(нокаут — на позначці 1:52:51)

Глава промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен у неділю повідомив, що боксер залишається під наглядом лікарів.

«Усі наші думки та молитви зараз із Лі Рівзом і його родиною. Він залишається в лікарні. Уся команда Queensberry думає про нього, ми постійно підтримуємо зв’язок із його командою та сподіваємося на позитивні новини», — заявив Воррен.

Поєдинок Рівза та Каллі відбувся в андеркарді бою Пірса О’Лірі проти Марка Чемберлена. Каллі завоював титул чемпіона BUI Celtic у першій напівсередній вазі.

Після бою Каллі висловив підтримку супернику: «Мої молитви та думки з Лі Рівзом, сподіваюся, з ним усе буде добре. Він вийшов на цей бій великим андердогом, але показав, що здатен виступати на такому рівні. Велика повага йому».

Повідомлялося, що спадкоємець Майка Тайсона готовий поставити будинок на свій наступний бій.