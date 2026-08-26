«Ми все одно будемо битися»: брат Ф’юрі заявив, що бій Тайсона з Джошуа може не відбутися — назвав іншого суперника
Тайсон Ф’юрі (Фото: REUTERS/Ahmed Yosri)
Брат Тайсона Ф’юрі Шейн заявив, що «Циганський король» вийде в ринг 20 листопада незалежно від того, чи відбудеться його бій з Ентоні Джошуа.
Ф’юрі та Джошуа мають зустрітися 20 листопада, однак сторони досі не вирішили питання щодо місця проведення. Команда Джошуа наполягає на Великій Британії, тоді як Netflix та організатори зацікавлені у проведенні поєдинку в США, зокрема в Нью-Йорку.
За словами Шейна, Тайсон уже перебуває в США та проводить тренувальний табір.
«Чим більше я дивлюся, тим менше думаю, що цей бій відбудеться. Бій — 20 листопада, час спливає. Це нас не стосується, бо ми все одно будемо битися цього дня», — цитує Шейна The Sun.
Шейн також не виключив появи іншого суперника. На запитання про можливий бій із чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом він відповів:
«Хтось буде запланований на великий бій — у будь-якому разі, буде це Ей Джей чи ні, Тайсон битиметься».
За словами Шейна, команда Ф’юрі не збирається змінювати плани через невизначеність із Джошуа:
«Тайсон у тренувальному таборі зі своїм тренером, дієтологом і своєю справою, і він ставиться до цього серйозно. Скільки часу у нас залишилося? Дванадцять, тринадцять тижнів? Незалежно від того, буде це Ей Джей чи ні, Тайсон буде битися».
Нагадаємо, Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.
Раніше Едді Хірн, промоутер британського супертяжа Ентоні Джошуа, розповів, що може скасувати поєдинок проти Тайсона Ф’юрі, якщо бій проведуть у США, а не у Великій Британії.
Також Едді Хірн заявив, що настав «вирішальний тиждень» для оголошення бою між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі.