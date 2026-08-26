Брат Тайсона Ф’юрі Шейн заявив, що «Циганський король» вийде в ринг 20 листопада незалежно від того, чи відбудеться його бій з Ентоні Джошуа.

Ф’юрі та Джошуа мають зустрітися 20 листопада, однак сторони досі не вирішили питання щодо місця проведення. Команда Джошуа наполягає на Великій Британії, тоді як Netflix та організатори зацікавлені у проведенні поєдинку в США, зокрема в Нью-Йорку.

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За словами Шейна, Тайсон уже перебуває в США та проводить тренувальний табір.

«Чим більше я дивлюся, тим менше думаю, що цей бій відбудеться. Бій — 20 листопада, час спливає. Це нас не стосується, бо ми все одно будемо битися цього дня», — цитує Шейна The Sun.

Шейн також не виключив появи іншого суперника. На запитання про можливий бій із чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом він відповів:

«Хтось буде запланований на великий бій — у будь-якому разі, буде це Ей Джей чи ні, Тайсон битиметься».

За словами Шейна, команда Ф’юрі не збирається змінювати плани через невизначеність із Джошуа:

«Тайсон у тренувальному таборі зі своїм тренером, дієтологом і своєю справою, і він ставиться до цього серйозно. Скільки часу у нас залишилося? Дванадцять, тринадцять тижнів? Незалежно від того, буде це Ей Джей чи ні, Тайсон буде битися».

Нагадаємо, Ф’юрі та Джошуа провели свої останні бої наприкінці липня. 24 липня в Таїланді «Циганський король» достроково переміг Маріуша Ваха, а наступного дня в Саудівській Аравії Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні в першому раунді.

Раніше Едді Хірн, промоутер британського супертяжа Ентоні Джошуа, розповів, що може скасувати поєдинок проти Тайсона Ф’юрі, якщо бій проведуть у США, а не у Великій Британії.

Також Едді Хірн заявив, що настав «вирішальний тиждень» для оголошення бою між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі.