Американець, який двічі перемагав Богачука, знепритомнів перед боєм і опинився в лікарні
Брендон Адамс знепритомнів перед боєм (Фото: Zuffa Boxing)
Боксер першої середньої ваги Брендон Адамс (26−4, 16 КО) знепритомнів напередодні поєдинку з ірландцем Каойміном Агярко (18−0, 7 KO).
Про це повідомив Майк Коппінджер на своїй сторінці в Х.
За інформацією джерела, 36-річний боксер знепритомнів у готельному номері і був госпіталізований.
«Сьогодні рано вранці (10 квітня — прим.) Брендон відчув біль у грудях, знепритомнів у своєму готельному номері і його доправили до лікарні. Зараз він госпіталізований і проходить обстеження.
Деталі з’являться пізніше. Він дуже засмучений тим, що не зможе взяти участь у цьому бою.
Він віддав усе під час цього тренувального табору і з нетерпінням чекав на можливість опинитися за крок від титульного бою. Він співчуває своєму суперникові, який прилетів з-за кордону, щоб провести цей поєдинок, і сподівається організувати цей бій відразу після свого відновлення", — повідомив менеджер боксера Марк Хабібі.
Бій Адамса і Агярко був запланований на 11 квітня. Переможець поєдинку мав стати претендентом на титул IBF у першій середній вазі, яким володіє британець Джош Келлі.
У попередньому бою Адамс вдруге переміг українця Сергія Богачука. Цей поєдинок відбувся 13 вересня 2025 року.