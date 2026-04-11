Американець, який двічі перемагав Богачука, знепритомнів перед боєм і опинився в лікарні

Про це повідомив Майк Коппінджер на своїй сторінці в Х.

За інформацією джерела, 36-річний боксер знепритомнів у готельному номері і був госпіталізований.

«Сьогодні рано вранці (10 квітня — прим.) Брендон відчув біль у грудях, знепритомнів у своєму готельному номері і його доправили до лікарні. Зараз він госпіталізований і проходить обстеження.

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Деталі з’являться пізніше. Він дуже засмучений тим, що не зможе взяти участь у цьому бою.

Він віддав усе під час цього тренувального табору і з нетерпінням чекав на можливість опинитися за крок від титульного бою. Він співчуває своєму суперникові, який прилетів з-за кордону, щоб провести цей поєдинок, і сподівається організувати цей бій відразу після свого відновлення", — повідомив менеджер боксера Марк Хабібі.

Бій Адамса і Агярко був запланований на 11 квітня. Переможець поєдинку мав стати претендентом на титул IBF у першій середній вазі, яким володіє британець Джош Келлі.

У попередньому бою Адамс вдруге переміг українця Сергія Богачука. Цей поєдинок відбувся 13 вересня 2025 року.