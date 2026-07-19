Сьогодні, 19 липня, відбудеться фінал чемпіонату світу з футболу 2026 року, в якому зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини.

Матч відвідають президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та колишній чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик. Боксер опублікував у соцмережах фото із Шевченком та його сином Крістіаном.

Реклама

«Ми готові до фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року. А ви?» — написав Усик.

Фінальний матч Іспанія — Аргентина відбудеться на стадіоні Метлайф у штаті Нью-Джерсі, початок о 22:00 за київським часом.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик зізнався, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026.

Також ми писали, що найпопулярніший гравець ЧС-2026 Возінья зустрівся з легендою збірної Бразилії Роналдо в Маямі.

Цікаво, що чемпіон світу-2010 у складі іспанців Жоан Капдевіла попросив допомоги у президента США Дональда Трампа, щоб потрапити на фінал мундіалю.

Крім того, Йожеф Сабо зробив прогноз на фінал чемпіонату світу Іспанія — Аргентина.