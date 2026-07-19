Усик і Шевченко прилетіли до США на фінал чемпіонату світу — фото
Олександр Усик та Андрій Шевченко (Фото: instagram.com/andriyshevchenko)
Сьогодні, 19 липня, відбудеться фінал чемпіонату світу з футболу 2026 року, в якому зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини.
Матч відвідають президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та колишній чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик. Боксер опублікував у соцмережах фото із Шевченком та його сином Крістіаном.
«Ми готові до фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року. А ви?» — написав Усик.
Фінальний матч Іспанія — Аргентина відбудеться на стадіоні Метлайф у штаті Нью-Джерсі, початок о 22:00 за київським часом.
Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.
Раніше повідомлялося, що Олександр Усик зізнався, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026.
Також ми писали, що найпопулярніший гравець ЧС-2026 Возінья зустрівся з легендою збірної Бразилії Роналдо в Маямі.
Цікаво, що чемпіон світу-2010 у складі іспанців Жоан Капдевіла попросив допомоги у президента США Дональда Трампа, щоб потрапити на фінал мундіалю.
Крім того, Йожеф Сабо зробив прогноз на фінал чемпіонату світу Іспанія — Аргентина.