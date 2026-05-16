У німецькому Мангеймі відбувся вечір боксу, у головній події якого українець Карен Чухаджян (26−4, 14 KO) зустрівся з ірландцем Педді Донованом (15−2, 11 KO).

Боксери визначали претендента на титул IBF у напівсередній вазі, яким володіє британець Льюїс Крокер.

Чухаджян активно почав поєдинок і боксував першим номером, але в шостому раунді промахнувся, пропустив контратаку і опинився в нокдауні.

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У восьмому раунді українець знову побував на канвасі. Рефері зафіксувала нокдаун, хоча Чухаджян намагався переконати її, що Донован його штовхнув.

У заключних раундах Карен пішов в атаку, але відправити суперника бодай в один нокдаун не зумів. У підсумку українець програв рішенням більшості суддів — 115−111, 114−112, 113−113 на користь Донована.

30-річний Чухаджян втратив можливість вдруге побитися за титул IBF. У листопаді 2024 року Карен програв одноголосним рішенням чемпіонський поєдинок проти американця Джарона Енніса.

Нагадаємо, у попередньому поєдинку Чухаджян здобув упевнену перемогу над суперником з Аргентини Джоелем Маркосом Мафауадою.

Ми писали, що в андеркарді бою Чухаджян — Донован відбувся яскравий нокаут. Поєдинок між німцем Віктором Юрком (14−0, 12 КО) і колумбійцем Едвіном Кастільйо (13−3, 8 КО) тривав лише приблизно 15 секунд.