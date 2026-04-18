«Найважливіший бій у карʼєрі». Український боксер заявив, що переможе ірландця в Німеччині

Спортсмен наголосив, що цей бій є найважливішим у його кар'єрі, і вболівальникам слід очікувати від нього перемоги, повідомляє Чемпіон.

«Зараз це найважливіший бій у моїй карʼєрі, чи буде він найскладнішим? Це покаже ринг. Це ще одна сходинка на шляху до моєї мрії. Зараз головне — це статус поєдинку, і хто вийде з нього переможцем.

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У нього хороша антропометрія, хороша школа боксу. А слабкі сторони казати не буду, використаємо це все на ринзі.

Підготовка проходить в Ризі, все йде за планом. Працювати з Данилом І Арсенієм непросто, вони повністю віддаються у спарингах, і я дуже вдячний їм за допомогу у підготовці.

Чого чекати від мене 15 травня? Перемоги, я віддам всього себе у ринзі" - сказав Чухаджян.

Бій-елімінатор відбудеться на SAP Arena в Мангеймі, Німеччина. Їхній 12-раундовий поєдинок стане головною подією шоу Ringside Zone.

Переможець протистояння стане обов’язковим претендентом на титул IBF у напівсередній вазі, яким зараз володіє північноірландський боксер Льюїс Крокер.

Зазначимо, що Чухаджян, який на профі-рингу здобув 26 перемог (14 нокаутом) та тричі поступився, зазнав поразки у двох попередніх боях за титул IBF проти Джарона Енніса, який переміг українця одноголосним рішенням суддів у січні 2023 року та листопаді 2024 року. Донован ж програв два бої поспіль Льюїсу Крокеру у 2025 році.

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