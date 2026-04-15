«Моє місце на вершині». Український боксер зробив гучну заяву перед боєм в Німеччині
Карен Чухаджян (Фото: instagram.com/karen_chukhadzhian)
15 травня український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян поб'ється проти ірландця Педді Донована.
У коментарі The Ring Чухаджян заявив, що готовий перемогти свого суперника та битися за чемпіонський титул.
«Цей фінальний відбірковий поєдинок — це мій шанс довести, що моє місце — на вершині.
Я бився з найкращими і готовий перевершити Педді Донована за витривалістю та працьовитістю, щоб завоювати право битися за титул чемпіона світу", — сказав Чухаджян.
Бій-елімінатор відбудеться на SAP Arena в Мангеймі, Німеччина. Їхній 12-раундовий поєдинок стане головною подією шоу Ringside Zone.
Переможець протистояння стане обов’язковим претендентом на титул IBF у напівсередній вазі, яким зараз володіє північноірландський боксер Льюїс Крокер.
Зазначимо, що Чухаджян, який на профі-рингу здобув 26 перемог (14 нокаутом) та тричі поступився, зазнав поразки у двох попередніх боях за титул IBF проти Джарона Енніса, який переміг українця одноголосним рішенням суддів у січні 2023 року та листопаді 2024 року. Донован ж програв два бої поспіль Льюїсу Крокеру у 2025 році.
Раніше ми писали, що Карен Чухаджян назвав найкращих чинних українських боксерів.