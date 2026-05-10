Біллі Нельсон прокоментував перемогу володаря титулу WBO в суперважкому дивізіоні Даніеля Дюбуа в поєдинку проти Фабіо Вордлі .

Нельсон розкритикував доктора, який на початку десятого раунду відмовився знімати Вордлі з бою, незважаючи на те, що Фабіо ледь стояв на ногах.

«Який чудовий бій учора ввечері провели Даніель і Фабіо. Звернення до цього лікаря з приводу зупинки бою стовідсотково вимагає розслідування.

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Фабіо хитався після того, як встав з табуретки. Оплески обом чоловікам, насолоджуйтеся заслуженим відпочинком", — написав Нельсон на своїй сторінці в Х.

Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в англійському Манчестері. Даніель двічі побував у нокдауні - у першому та третьому раундах.

Ця поразка стала першою в кар'єрі для Фабіо. При цьому у Вордлі в професійному рекорді 20 перемог, з яких 19 були здобуті достроково, один бій завершився внічию. Дюбуа здобув 23 перемоги (22 КО) і зазнав трьох поразок.

Зазначимо, що Чісора емоційно прокоментував перемогу Дюбуа над Вордлі.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа і Вордлі можуть провести реванш. За словами промоутера Френка Воррена, у контракті є умова про те, що боксери можуть негайно вдруге вийти в ринг між собою.