«У контракті прописаний пункт». Названо наступного суперника Дюбуа після перемоги над Вордлі
Даніель Дюбуа переміг Фабіо Вордлі (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Френк Воррен, промоутер Даніеля Дюбуа і Фабіо Вордлі, висловився про поєдинок боксерів.
За словами промоутера, його підопічні можуть зійтися в реванші, який прописаний у контракті.
«Ви стали свідками чогось особливого, неймовірно особливого. Двоє людей виклалися на рингу всім серцем і душею. Вони не залишили жодної краплі. Це найкращий бій у важкій вазі, який я коли-небудь організовував. Удари, які вони завдавали, були феноменальними.
Я більше ніколи не хочу чути нічого про Дюбуа. Отримавши удар, він піднявся і продовжив. Йому просто потрібно було показати, на що він здатний, як і Фабіо. Він приголомшлива людина.
На щастя, глядачам подобаються такі бої, але ці поєдинки зачіпають за душу, вони віддали всі сили. Рішучість, воля до перемоги, жоден із них не відступив. Дивовижно.
У контракті є пункт про матч-реванш. Подивимося, що буде", — наводить слова промоутера BBC.
Нагадаємо, що цієї ночі Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в англійському Манчестері. Даніель двічі побував у нокдауні - у першому та третьому раундах.
Повідомлялося, що Чісора емоційно прокоментував перемогу Дюбуа над Вордлі.