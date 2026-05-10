«У контракті прописаний пункт». Названо наступного суперника Дюбуа після перемоги над Вордлі

За словами промоутера, його підопічні можуть зійтися в реванші, який прописаний у контракті.

«Ви стали свідками чогось особливого, неймовірно особливого. Двоє людей виклалися на рингу всім серцем і душею. Вони не залишили жодної краплі. Це найкращий бій у важкій вазі, який я коли-небудь організовував. Удари, які вони завдавали, були феноменальними.

Реклама

Я більше ніколи не хочу чути нічого про Дюбуа. Отримавши удар, він піднявся і продовжив. Йому просто потрібно було показати, на що він здатний, як і Фабіо. Він приголомшлива людина.

На щастя, глядачам подобаються такі бої, але ці поєдинки зачіпають за душу, вони віддали всі сили. Рішучість, воля до перемоги, жоден із них не відступив. Дивовижно.

У контракті є пункт про матч-реванш. Подивимося, що буде", — наводить слова промоутера BBC.

Нагадаємо, що цієї ночі Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в англійському Манчестері. Даніель двічі побував у нокдауні - у першому та третьому раундах.

Повідомлялося, що Чісора емоційно прокоментував перемогу Дюбуа над Вордлі.