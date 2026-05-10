Піднявся після двох нокдаунів і розбив у кров обличчя супернику: Даніель Дюбуа забрав пояс, який залишив Усик

У Манчестері відбувся вечір боксу, де головним став поєдинок за звання чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа.

У жовтні минулого року Фабіо Вордлі переміг Джозефа Паркера і завоював статус тимчасового чемпіона WBO. Пізніше титул став повноцінним після того, як Олександр Усик відмовився від пояса WBO, він не хотів проводити бій із Вордлі.

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Перший захист титулу Вордлі почав дуже яскраво. Уже в першому раунді він відправив у нокдаун Дюбуа. У третьому раунді знову Даніель упав. Здавалося, довести справу до перемоги Вордлі не складе труднощів. Але очікування виявилися оманливими.

У другій частині поєдинку Дюбуа почав жорстоко бити суперника. У Вордлі запливло око, а з носа текла кров. Перед дев’ятим раундом лікарі оглянули Фабіо і дозволили битися. Але той став пропускати все більше і більше ударів, у підсумку в 11 раунді рефері зупинив поєдинок.

Даніель Дюбуа переміг технічним нокаутом і став чемпіоном світу за версією WBO.

Ця поразка стала першою в кар'єрі для Фабіо. При цьому у Вордлі в професійному рекорді 20 перемог, з яких 19 були здобуті достроково, один бій завершився внічию. Дюбуа здобув 23 перемоги (22 КО) і зазнав трьох поразок.

Раніше ми писали, що переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс.