«Ніхто не буде диктувати». Один із найкращих суперважковаговиків світу висловився про трилогію з Усиком

Колишній чемпіон у суперважкій вазі Даніель Дюбуа (22−3, 21 КО) висловився щодо можливого третього бою проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24−0, 15 КО).

Британський боксер заявив, що зараз думає про чемпіонський поєдинок із Фабіо Вордлі, а бій з українцем поки не розглядає.

«Чи можу я отримати трилогію з Усиком? Я не дивлюся далі бою з Вордлі. Це найважливіший бій для мене. А потім ми вирішимо, з ким будемо битися далі».

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Дюбуа заявив, що не збирається когось слухати, коли він стане чемпіоном світу.

«Усі гратимуть за моїми правилами? Правильно. Так. Ми вирішили, що ніхто не буде диктувати нам, що робити. Ми сядемо і вирішимо, але спочатку потрібно виграти цей бій», — сказав Дюбуа для Fight Hub TV.

Даніель Дюбуа зустрінеться з Фабіо Вордлі 9 травня в Манчестері, Англія. На кону буде пояс WBO, яким володіє Вордлі.

Зазначимо, що Усик заявляв, що наступний бій планує провести з переможцем цього поєдинку.

Нагадаємо, що Олександр перемагав Дюбуа у 2023-му році. Минулого року Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюту, відмовившись від титулу WBO.

Повідомлялося, що Усик втратив позицію в рейтингу найкращих боксерів світу.