Український боксер переміг, незважаючи на перелом руки в першому раунді — відео

Боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (16−1, 9 KO) взяв участь у вечорі боксу в Умані.

Суперником Лозана був Данило Балабан (4−1-2, 3 КО).

Лозан переміг одностайним рішенням суддів за підсумками шести раундів.

Як повідомляє Top Boxing Generation, Лозан отримав травму руки в першому раунді поєдинку.

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Медичне обстеження виявило у боксера закритий перелом. За прогнозами лікарів, відновлення не має бути тривалим.

Для Лозана це був перший бій із 19 жовтня 2025 року. Тоді в півфіналі Гран-прі WBC він поступився Муджибіло Турсунову рішенням більшості суддів.

Раніше повідомлялося, що олімпійський чемпіон Олександр Хижняк здобув свій перший титул у професійному боксі. Український боксер переміг аргентинця Дурвала Еліаса Паласіо та виборов пояс WBA Gold International у напівважкій вазі.

Хижняк дебютував у професійному боксі в березні цього року, нокаутувавши в першому раунді колумбійця Вільмера Барона. Наприкінці липня українець достроково переміг француза Ленні Патрача в другому раунді в андеркарді бою Ентоні Джошуа — Крістіан Пренга.

Хижняк — дворазовий олімпійський призер. На Іграх 2020 року в Токіо він здобув срібло, а у 2024 році в Парижі став олімпійським чемпіоном.

Він — четвертий олімпійський чемпіон з боксу в історії України після Володимира Кличка, Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Нагадаємо, що попередній бій Хижняк провів місяць тому, перемігши у другому раунді француза Ленні Патрача.