Чемпіон WBA і WBO у важкій вазі, а також володар титулу WBC у напівважкій вазі Давид Бенавідес (32−0, 25 КО) назвав свій список найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Читайте також: Олександр Усик втратив позицію в рейтингу найкращих боксерів світу

Американець мексиканського походження вибрав трійку найкращих, поставивши на перше місце українського чемпіона.

«Безумовно, Усик — перший. Далі я поставлю себе — це факт. Я бачив, що мене поставили на третє місце, і я з цим згоден. Мої результати за останні роки — перемоги над Давидом Моррелем, Ентоні Ярдом, перехід у вищу вагу, бій одразу за два титули у важкій вазі та їх завоювання.

Реклама

Усе це підтверджує третє місце. І єдина причина, чому я не ставлю себе другим — це повага до Наої Іноуе. Він зробив дуже багато для боксу, він великий чемпіон", — наводить слова Давида The Ariel Helwani Show.

Минулими вихідними Бенавідес нокаутував Раміреса в шостому раунді і став чемпіоном WBA і WBO у важкій вазі. Для Давида це чемпіонство в третьому дивізіоні - до цього він завойовував титули в другій середній і напівважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Туркі Аль аш-Шейх виявив зацікавленість організувати Бенавідесу поєдинок з українцем.

Минулого року Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюту, відмовившись від титулу WBO.