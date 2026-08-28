«Хочу піти чемпіоном». Берінчик назвав кількість боїв до завершення кар'єри

38-річний боксер розповів, що хоче провести ще кілька боїв, а вже потім замислитися про завершення кар'єри в професійному спорті.

«Мабуть, роки вже даються взнаки, але психологічно я ще хочу боксувати.

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Хочу провести ще точно 2−3 бої, і цього вже буде достатньо. Але, безумовно, хочеться піти чемпіоном", — сказав Берінчик для LuckyPunch.

Фото: instagram.com/berinchyk

Денис прокоментував майбутній поєдинок проти британця Сема Ноукса (18−1, 16 КО).

«Він дуже сильний і досвідчений боксер. Нещодавно він бився за титул чемпіона світу, але програв. Тепер він прагне повернутися і битиметься зі мною… Я знаю, з яким суперником маю справу, тому ставлюся до цього серйозно. З нетерпінням чекаю на зустріч із ним після такої тривалої паузи.

Часу на проміжний бій немає, та й сенсу в цьому я не бачу. Тому ми одразу виходимо на вищий рівень.

Я вклав багато зусиль у підготовку до цього бою. Тренуюся з початку 2026 року, готуючись до повернення. Я розумію, що ставки дуже високі: або перемога, або кінець моєї професійної боксерської кар'єри. Але я також розглядаю інші варіанти. Якщо я не зможу повернутися в бокс, то можу змінити напрямок… Бої на голих кулаках, ММА або K-1…" — сказав Денис в інтерв'ю The Ring.

Поєдинок між боксерами відбудеться 29 серпня на O2 Arena в Лондоні.

Востаннє Денис виходив на ринг у лютому 2025 року, коли поступився нокаутом Кейшону Девісу і втратив титул чемпіона світу за версією WBO. Після цього він переніс дві операції на плечі.

Раніше повідомлялося, що для повернення Ломаченка обрали чотирьох зіркових суперників.