29 серпня в Лондоні відбувся вечір боксу, у співголовному поєдинку якого на ринг вийшли колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик та британець Сем Ноукс. На кону стояв титул WBO International.

Реклама

Для українця цей бій став першим після півторарічної перерви.

Перевага Ноукса була відчутною майже в кожному раунді, тому рішення суддів не стало несподіванкою. Усі троє одностайно віддали перемогу британцеві — 100:90, 99:91, 98:92.

Після поєдинку Берінчик опублікував в Instagram відео наслідків бою:

«Так мене ще ніколи не малювали», — підсумував Берінчик.

Фото: Instagram/berinchyk

Нагадаємо, що до цього Берінчик виходив на ринг у лютому 2025 року, коли поступився нокаутом Кішону Девісу і втратив титул чемпіона світу за версією WBO. Після цього Денис переніс дві операції на плечі.

Денису Берінчику 38 років. Він срібний призер Олімпіади-2012 та срібний призер чемпіонату світу 2011 року. Колишній чемпіон світу за версією WBO (2024−2025). Провів 21 бій: 19 перемог і 2 поразки.

Раніше повідомлялось, що Хргович звернувся до Ітауми після ефектної перемоги у чемпіонському бою.