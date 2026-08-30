«Так мене ще ніколи не малювали»: Берінчик показав своє обличчя після поразки від Ноукса — фото

30 серпня, 18:15
Берінчик програв бій Ноуксу (Фото: Reuters/Peter Cziborra)

Берінчик програв бій Ноуксу (Фото: Reuters/Peter Cziborra)

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик (19-2, 9 КО) показав наслідки поразки від британця Сема Ноукса (19-1, 16 КО).

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29 серпня в Лондоні відбувся вечір боксу, у співголовному поєдинку якого на ринг вийшли колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик та британець Сем Ноукс. На кону стояв титул WBO International.

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Для українця цей бій став першим після півторарічної перерви.

Перевага Ноукса була відчутною майже в кожному раунді, тому рішення суддів не стало несподіванкою. Усі троє одностайно віддали перемогу британцеві — 100:90, 99:91, 98:92.

Після поєдинку Берінчик опублікував в Instagram відео наслідків бою:

«Так мене ще ніколи не малювали», — підсумував Берінчик.

Instagram/berinchyk
Фото: Instagram/berinchyk

Нагадаємо, що до цього Берінчик виходив на ринг у лютому 2025 року, коли поступився нокаутом Кішону Девісу і втратив титул чемпіона світу за версією WBO. Після цього Денис переніс дві операції на плечі.

Денису Берінчику 38 років. Він срібний призер Олімпіади-2012 та срібний призер чемпіонату світу 2011 року. Колишній чемпіон світу за версією WBO (2024−2025). Провів 21 бій: 19 перемог і 2 поразки.

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Раніше повідомлялось, що Хргович звернувся до Ітауми після ефектної перемоги у чемпіонському бою.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Бокс Денис Берінчик

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