Одностайне рішення: Денис Берінчик програв чемпіонський бій у Лондоні

30 серпня, 00:39
Берінчик програв бій Ноуксу (Фото: Reuters/Peter Cziborra)

Берінчик програв бій Ноуксу (Фото: Reuters/Peter Cziborra)

Український боксер провів перший бій після півторарічної перерви.

29 серпня в Лондоні відбувся вечір боксу, в рамках якого в співголовному поєдинку на ринг вийшли колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик і британець Сем Ноукс. На кону стояв титул WBO International.

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Reuters/Peter Cziborra
Фото: Reuters/Peter Cziborra
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Перевага Ноукса була величезною майже в кожному раунді, тому рішення суддів нікого не здивувало. Усі вони одностайно віддали перемогу британцеві: 100−90, 99−91, 98−92.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/2093812408510775332

Нагадаємо, що до цього Берінчик виходив на ринг у лютому 2025 року, коли поступився нокаутом Кішону Девісу і втратив титул чемпіона світу за версією WBO. Після цього Денис переніс дві операції на плечі.

Денису Берінчику 38 років. Він срібний призер Олімпіади-2012 та срібний призер чемпіонату світу 2011 року. Колишній чемпіон світу за версією WBO (2024−2025). Провів 21 бій: 19 перемог і 2 поразки.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Денис Берінчик

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