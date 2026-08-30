Одностайне рішення: Денис Берінчик програв чемпіонський бій у Лондоні

29 серпня в Лондоні відбувся вечір боксу, в рамках якого в співголовному поєдинку на ринг вийшли колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик і британець Сем Ноукс. На кону стояв титул WBO International.

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Фото: Reuters/Peter Cziborra

Перевага Ноукса була величезною майже в кожному раунді, тому рішення суддів нікого не здивувало. Усі вони одностайно віддали перемогу британцеві: 100−90, 99−91, 98−92.

Нагадаємо, що до цього Берінчик виходив на ринг у лютому 2025 року, коли поступився нокаутом Кішону Девісу і втратив титул чемпіона світу за версією WBO. Після цього Денис переніс дві операції на плечі.

Денису Берінчику 38 років. Він срібний призер Олімпіади-2012 та срібний призер чемпіонату світу 2011 року. Колишній чемпіон світу за версією WBO (2024−2025). Провів 21 бій: 19 перемог і 2 поразки.