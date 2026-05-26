«Він працював з Усиком і Джошуа». Берінчик припинив співпрацю з тренером

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик (19−1, 9 КО) розповів, що більше не працює з Єгором Голубом.

Український боксер розповів, що припинив співпрацю з тренером.

«Голуб казав, що не допоміг би мені під час бою з Кейшоном Девісом? Антропометрія — раз, спаринг-партнери — не ті, потім гроші не довезли на спаринг-партнерів — Єгор знає, хто це зробив. І травми. Тренер з ОФП потрібен, відновлення, щоб не було цієї травми.

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Чому розійшлися з Єгором? Він же працював з Усиком і з Джошуа. Виключно через це? Виключно через це — нехай буде так. Потім він потренував Амосова, був в Америці. Потім був у Радченка", — сказав Берінчик під час інтерв'ю «Футбольний Диван».

Зазначимо, що Голуб став тренером Олександра Усика. Менеджер українця Егіс Клімас і минулий тренер Юрій Ткаченко покинули команду суперважковаговика.

Востаннє Берінчик виходив на ринг у лютому 2025 року, коли програв Кейшону Девісу і втратив титул WBO. Це була перша поразка в кар'єрі Дениса. До цього він виграв 19 поєдинків поспіль.

Пізніше Берінчик заявив, що готовий до поєдинків за правилами К-1.

Українець уже має досвід боїв на голих кулаках — Берінчик достроково перемагав ірландця російського походження Артема Лобова на шоу промоції Mahatch у 2021-му.