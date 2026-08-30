«Різниця у розмірах та бойовій вазі»: промоутер назвав причину поразки Берінчика від Ноукса

«Рішення суддів абсолютно адекватне та повною мірою відображає хід подій. На жаль, антропометрія та молодість зіграли свою роль. Різниця у розмірах та бойовій вазі безпосередньо вплинули на результат.

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Але хочу вам сказати, що у 38 років відпрацювати так на ніжках, як зробив Денис, мало кому під силу. Тож Сем Ноукс молодець", — сказав Красюк у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, 29 серпня в Лондоні відбувся вечір боксу, у співголовному поєдинку якого Берінчик зустрівся з Ноуксом. На кону стояв титул WBO International. Для українця цей бій став першим після півторарічної перерви.

Ноукс мав перевагу майже в кожному раунді. Усі троє суддів одностайно віддали перемогу британцеві — 100:90, 99:91, 98:92.

До цього Берінчик виходив на ринг у лютому 2025 року, коли поступився нокаутом Кішону Девісу та втратив титул чемпіона світу за версією WBO. Після цього українець переніс дві операції на плечі.

Зазначимо, що Берінчик припинив співпрацю з тренером. Новим наставником українця став колишній тренер Олександра Усика.

Раніше Берінчик показав своє обличчя після поразки від Ноукса .