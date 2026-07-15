«Один із найсильніших боксерів». Чемпіон світу дав прогноз на наступний бій Берінчика

Чемпіон світу за версією WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) висловився щодо поєдинку між Денисом Берінчиком (19-1, 9 КО) та Семом Ноуксом (18-1, 16 КО).

29-річний американець відзначив суперника Берінчика, назвавши його одним із найсильніших бійців, з якими він коли-небудь виходив у ринг.

«Не буду брехати — Ноукс, мабуть, один із найсильніших боксерів, з якими я коли-небудь зустрічався на рингу у ваговій категорії до 135 фунтів. У нього багато сили. Він може нокаутувати Берінчика», — наводить слова Стівенсона Queensberry Promotions.

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Бій Берінчик — Ноукс відбудеться 29 серпня в андеркарді поєдинку Мозес Ітаума — Філіп Хргович. Вечір боксу пройде на лондонській арені O2.

Востаннє 38-річний Берінчик виходив на ринг у лютому 2025 року, коли програв нокаутом Кейшону Девісу і втратив титул чемпіона світу за версією WBO. Після цього українець переніс дві операції на плечі.

28-річний Ноукс востаннє боксував у травні, коли виступав у межах промоушену Top Tier у Лондоні. Він переміг мексиканця Беніто Санчеса Гарсію (17−19−2) за два раунди.

Нагадаємо, що Берінчик припинив співпрацю з тренером. Новим наставником українця ним став колишній тренер Олександра Усика.

Раніше повідомлялося, що олімпійський чемпіон із боксу Олександр Хижняк проведе свій наступний поєдинок на професійному рингу 25 липня.