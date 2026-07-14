Після двох операцій: Берінчик проведе бій в андеркарді нового Майка Тайсона

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) вийде на ринг проти британця Сема Ноукса (18-1, 16 КО).

Поєдинок відбудеться 29 серпня в андеркарді бою Мозес Ітаума — Філіп Хргович. Вечір боксу пройде на арені O2 Arena в Лондоні.

Востаннє 38-річний Берінчик виходив на ринг у лютому 2025 року, коли програв нокаутом Кейшону Девісу і втратив титул чемпіона світу за версією WBO. Після цього українець переніс дві операції на плечі.

Реклама

28-річний Ноукс востаннє боксував у травні, коли виступав у межах промоушену Top Tier у Лондоні. Він переміг мексиканця Беніто Санчеса Гарсію (17−19−2) за два раунди.

An all-action affair in the Capital 😤🔥



Sam Noakes comes head-to-head with former World Champion Denys Berinchyk in a blockbuster clash 💥#MosesHrgovic | Aug 29 | The O2, London | Live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/sUlNOtPDDH — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 14, 2026

Нагадаємо, що Берінчик припинив співпрацю з тренером . Новим наставником українця став колишній тренер Олександра Усика.

Свій останній бій Ітаума провів 29 березня, коли нокаутував американця Джермейна Франкліна. Мозес відправив суперника в нокаут у п’ятому раунді.

Зазначимо, що Мозеса часто порівнюють із наймолодшим чемпіоном в історії хевівейту Майком Тайсоном, який здобув свій перший титул чемпіона світу саме у 20 років.

Раніше повідомлялося, що олімпійський чемпіон із боксу Олександр Хижняк проведе свій наступний поєдинок на професійному рингу 25 липня.