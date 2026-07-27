«Щойно побачу — почну бійку». Чісора виступив із погрозами на адресу Усика
Дерек Чісора пригрозив Олександру Усику (Фото: facebook.com/derekwarchisora)
Дерек Чісора (36-14, 23 КО) заявив, що готовий влаштувати бійку з колишнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО).
Британський боксер-суперважковаговик виступив із погрозами на адресу українського боксера.
«Коли я його побачу, я поясню йому, що до чого. Я готовий почати бійку з Усиком, щойно його побачу. Він уже знає про це. Я йому вже сказав».
Дерек отримав пораду бути обережним і у відповідь нагадав, як його називають на вулицях рідного району.
«Знаєш, як мене називають на вулицях? Дібо (хуліган із фільму „П'ятниця“, який тримав у страху весь район — прим.)», — сказав Чісора в інтерв'ю Seconds Out.
Нагадаємо, що кілька тижнів тому Чісора звинуватив Усика в егоїзмі через відмову від титулу. Дерек розповів, як просив українця звільнити пояс.
«Ми тиснули на нього. Ми телефонували йому щодня, а він не погоджувався. А потім він раптом вирішив битися з кікбоксером і зрозумів, що вже не той. І одразу ж відмовився від титулів. Гадаю, це було егоїстично з його боку. Очікуєш, що люди в боксі стануть тобі друзями, але всі ми різні».
У квітні Вайлдер переміг Чісору роздільним рішенням суддів.
Раніше повідомлялося, що українець Владислав Сіренко брутально нокаутував відомого суперважковаговика Отто Валліна на останніх секундах бою.