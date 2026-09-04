Чісора назвав наступного абсолютного чемпіона в суперважкій вазі після Усика — у боксера лише одна поразка

4 вересня, 13:18
Дерек Чісора (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Дерек Чісора (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-14, 23 КО) поділився думками щодо королівського дивізіону.

Чісора вважає, що найкращим чинним боксером у надважкій вазі, якщо не брати до уваги представника України Олександра Усика, є чемпіон світу за версією WBC Агіт Кабаєл із Німеччини.

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«На цей момент найкращим є Кабаєл. Він непереможний. Але такий статус він має лише зараз. Агіт не стане наступним абсолютним чемпіоном».

Дерек упевнений, що наступним абсолютним чемпіоном світу в дивізіоні стане Мозес Ітаума.

«Я вважаю, що абсолютним чемпіоном стане Мозес Ітаума. У нього був невдалий вечір, але я вірю, що саме він стане королем дивізіону», — наводить слова Дерека Seconds Out.

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Нагадаємо, що кілька днів тому Ітаума програв Хрговичу технічним нокаутом у дев’ятому раунді в бою за пояс IBF. У Ітауми просто закінчилися сили: він зупинився і почав пропускати багато ударів. Одночасно з жестом рефері на ринг полетів білий рушник від команди британця, якого Його винесли з рингу на ношах . Для Мозеса це перша поразка на професійному рівні.

Кабаєл став володарем титулу WBC після рішення Олександра Усика звільнити свої пояси.

Повідомлялося, що Усик звернувся до Ітауми після поразки від Хрговича.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Бокс Дерек Чісора Філіп Хргович Мозес Ітаума

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