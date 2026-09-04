Чісора вважає, що найкращим чинним боксером у надважкій вазі, якщо не брати до уваги представника України Олександра Усика, є чемпіон світу за версією WBC Агіт Кабаєл із Німеччини.

Реклама

«На цей момент найкращим є Кабаєл. Він непереможний. Але такий статус він має лише зараз. Агіт не стане наступним абсолютним чемпіоном».

Дерек упевнений, що наступним абсолютним чемпіоном світу в дивізіоні стане Мозес Ітаума.

«Я вважаю, що абсолютним чемпіоном стане Мозес Ітаума. У нього був невдалий вечір, але я вірю, що саме він стане королем дивізіону», — наводить слова Дерека Seconds Out.

Нагадаємо, що кілька днів тому Ітаума програв Хрговичу технічним нокаутом у дев’ятому раунді в бою за пояс IBF. У Ітауми просто закінчилися сили: він зупинився і почав пропускати багато ударів. Одночасно з жестом рефері на ринг полетів білий рушник від команди британця, якого Його винесли з рингу на ношах . Для Мозеса це перша поразка на професійному рівні.

Кабаєл став володарем титулу WBC після рішення Олександра Усика звільнити свої пояси.

Повідомлялося, що Усик звернувся до Ітауми після поразки від Хрговича.