«Прикусив капу і продовжив битися». Чісора емоційно прокоментував перемогу Дюбуа над Вордлі

Колишній претендент на титул у надважкій вазі Дерек Чісора поділився враженнями від перемоги чемпіона WBO в його дивізіоні Даніеля Дюбуа в поєдинку з Фабіо Вордлі .

Ветеран боксу вважає, що Дюбуа не збирався здаватися, а Вордлі провалив підготовку до поєдинку.

«Даніель упав у першому раунді, і я сказав: «Він виграє цей бій». Усі поруч зі мною дивилися на мене і казали: «Що?». І знаєте що? Він, чорт забирай, виграв бій. Дюбуа прикусив капу і продовжив битися. Даніель боксував приголомшливо. Він пропускав, але в його очах не було бажання здатися.

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Фабіо не був готовий боксувати. У нього не було джеба, нічого не було. Подивіться на його силові удари. Здавалося, що він не тренувався. Він був занадто зайнятий коментуванням боїв. Маленьке гальмо.

Йому потрібно було тренуватися в залі. Скільки джебів викинув Фабіо? Він взагалі їх не викидав, не робив нічого, що ми бачили раніше. Він повинен був працювати джебом, але не робив цього", — наводить слова Чісори Boxing News.

Нагадаємо, що цієї ночі Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді в головній події вечора боксу в англійському Манчестері. Даніель двічі побував у нокдауні - у першому та третьому раундах.

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